Порошенко отреагировал на присуждение Сенцову премии Сахарова

Москва, 25 октября. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейский парламент за вручение премии Сахарова украинцу Олегу Сенцову, который отбывает наказание в России по обвинению в терроризме.

«Очень своевременный и поощряющий сигнал поддержки в крайне драматичный момент жизни украинского патриота. Уверен, что это решение Европейского парламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова», — пишет украинский лидер в Facebook.

Премию Сахарова Сенцову вручат 12 декабря. По словам известного российского журналиста Владимира Соловьева, решение присудить осужденному за терроризм украинцу премию является политическим и вполне вписывается в логику западной психологии. Он напомнил, что перед Второй мировой войной известные западные журналы признавали Гитлера человеком года. Соловьев подчеркнул, что на сегодняшний день западные страны в своих решениях руководствуются одним принципом — «назло России». В этом стремлении Запад всеми силами старается выразить любую солидарность Украине, даже когда речь заходит об осужденных за терроризм.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы и проведении терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе. Ранее СМИ неоднократно тиражировали сообщения о том, что террорист Сенцов якобы находится в реанимации. Однако информационные спекуляции оперативно опровергаются российскими властями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова даже рассказала, как Сенцов реагирует на новости о собственной смерти.