Последствия легализации раскола: в РПЦ осудили хулиганов, наклеивших портреты Сталина на храм во Львове

Представители Русской православной церкви отреагировали на инцидент во Львовской области — там неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина и надписями «Сталинский патриархат» стены храма Святого князя Владимира. О произошедшем сообщили в пресс-службе Львовской епархии канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

В епархии выразили большую обеспокоенность в связи с провокационным поступком и попросили прекратить раздувать межконфессиональную вражду на Украине. Особую тревогу вызывает то, что храм уже не раз страдал от рук злоумышленников — так, в феврале 2018 года недоброжелатели его подожгли.

«Обращаемся к тем, у кого зреют подобные преступные планы, и просим прекратить раздувание межконфессиональной вражды в этот важный момент церковной истории Украины. Просим прихожан Свято-Владимирской церкви сохранять спокойствие, молиться и положить решение ситуации на промысел Божий, во всесильные руки Господни», — отметили в Львовской епархии УПЦ.

Московский патриархат осудил действия неизвестных злоумышленников в Львовской области.

Комментируя инцидент Федеральному агентству новостей, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе отметил, что вандализм в храме УПЦ напрямую связан с решением Константинопольского патриарха по предоставлению автокефалии неканонической украинской церкви.

«Мы считаем, что подобного рода попытки — закономерное следствие тех шагов, которые предпринял Константинопольский патриархат с целью легализации раскола на Украине, а именно признания так называемого патриарха Филарета Денисенко, находящегося с ним в евхаристическом общении. После чего, как известно, наше общение с Константинопольским патриархатом стало невозможным.

РПЦ и УПЦ предупреждали о том, что в дальнейшем развитии ситуация будет оказывать воздействие на украинскую православную церковь Московского патриархата как элемент давления, стигматизации УПЦ. Мы рассматриваем это как попытку обвинить каноническую церковь Украины в связях со Сталиным, понимая притом, что он сознательно разрушал религиозную жизнь в Киеве и в других республиках бывшего СССР», — пояснил собеседник агентства.

На вопрос о том, будут ли продолжаться провокации в адрес храмов УПЦ на Украине, в Московском патриархате заявили, что такие ситуации могут продолжаться, и нужно всеми силами сообща отстаивать права украинских церквей.

«Дальнейшее давление на УПЦ во всех формах вполне возможно. Препятствовать попыткам провокации можно путем привлечения общественного внимания, а так же защиты прав украинской церкви в национальных, народных, судебных институциях», — заключил Кипшидзе.

Напомним, в середине октября РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с патриархатом Константинополя из-за решения Вселенского патриарха Варфоломея отменить присоединение Киевской митрополии к церкви Московского патриархата.