В Киеве научили жителей Крыма, как избежать службы в российской армии

Киев, 25 октября. Для избежания призыва в российскую армию жители Крыма призывного возраста могут встать на воинский учет на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил в четверг украинский политик Борис Бабин.

Киевский политик рекомендовал жителям Крыма «становиться на воинский учет на подконтрольной территории».

«Если гражданин является внутренне перемещенным, то на учет необходимо становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной территории», — посоветовал Бабин.

Он объяснил, что российской стороне будет тяжелее призвать в свои вооруженные силы лицо, которое состоит на учете на подконтрольной территории Украины по юридическим причинам и в связи с политической безопасностью, пишет Страна.ua.

Ранее стало известно, что украинские власти задумались над тем, чтобы переименовать Крым и активно придумывают ему новые названия.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежденму считает полуостров своей территорией.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Крым стал российским, потому что граждане пришли на референдум и проголосовали. При этом российский лидер подчеркнул, что крымчане изъявили желание быть независимыми в составе РФ.

Глава РФ ранее подчеркивал, что вопрос относительно Крыма закрыт «окончательно».