ФАН атакует проамериканские СМИ, вмешивающиеся во внутренние дела России

Санкт-Петербург, 25 октября. Массовое убийство в политехническом колледже в Керчи стало шоком для всей России и вызвало сочувственный отклик в международном сообществе. Однако отдельные украинские СМИ сделали трагические события очередным поводом для антироссийской пропаганды.

Редакция Федерального агентства новостей адресовало Роскомнадзору и лично главе федеральной службы Александру Жарову просьбу обратить внимание на данную ситуацию и принять необходимые меры.

21 октября на сайте «Крым.Реалии» была опубликована статья «Выбор ФСБ пал на Керчь?». Ее автор пишет о том, что трагедия в Керчи — это якобы операция силового ведомства. В материале утверждается, что «более 20 смертей якобы нужны для того, чтобы держать население в состоянии стресса». Ведь психологически подавленными людьми «проще управлять и кормить пропагандой», утверждает он.

23 октября ресурс опубликовал статью, содержание которой недвусмысленно намекает читателю, что власти России по неведомым причинам скрывают важные обстоятельства массового убийства в керченском колледже.

Отметим, что сайт «Крым.Реалии» является проектом украинской службы «Радіо Свобода». Портал был частично заблокирован на территории РФ за публикации интервью с лидерами запрещенной в России организации Крымско-татарский меджлис1. Однако сайт по-прежнему доступен в Рунете. Отметим, что СМИ также не внесено в список иноагентов, а радио «Крым.Реалии» транслирует передачи на средних волнах в Крыму, на юго-востоке Украины и в предгорных районах Северного Кавказа РФ. Проект публикует в том числе статьи, призывающие к беспорядкам и разжигающие ненависть к представителям российской власти.

Редакция ФАН считает неприемлемым распространение ложных и пропагандистких материалов в российском медиа-пространстве и ждет реакции от Роскомнадзора. Просим Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять предусмотренные законом меры в отношении проекта «Крым.Реалии». ФАН ждет реакции Роскомнадзора и продолжает следить за развитием событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.