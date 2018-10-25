«Люди-вакуум»: эксперт предложил оценивать чиновников за результат

Москва, 25 октября. Инициатива об уголовной статье за неэффективную работу на посту – дело времени, считает экс-председатель наблюдательного совета центра содействия политике президента по противодействию коррупции Владимир Слепак.

Слепак предложил оценивать работу министров, губернаторов и других чиновников, исходя из результата и реальных достижений. Кроме того, общественник предложил ввести уголовное наказание за неэффективную работу.

По словам Слепака, во время работы в Общественной палате он получал десятки тысяч писем от граждан, которые не нашли отклика на местах. При этом эксперт отмечает, что людей результативных и небезразличных в осталось тоже немного. За редким исключением, считает Слепак, остались «люди-вакуум».

«Россия богатая страна на таланты, на умных людей, на людей небезразличных. И давайте сегодня исходить из этого, а не из других принципов», — сказал эксперт в беседе с «Царьградом».

Также эксперт прокомментировал внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект, который позволит прокуратуре делать запросы о счетах чиновников в иностранные банки. По мнению Слепака, это могла бы быть эффективная мера.