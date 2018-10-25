Лобов ответил на предложение Кадырова провести бой с Тухуговым в Чечне

Москва, 25 октября. Ирландский боец смешанного стиля и Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение организовать бой с чеченским спортсменом Зубайрой Тухуговым.

Видеообращение к главе республики спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

«Очень приятно, что вы не остались в стороне и следите за нашим спортом. Я всегда вижу, как вы поддерживаете спортсменов. Это тоже очень приятно видеть. Большое вам за это спасибо», — ответил Лобов.

Он добавил, что в том случае, если бой состоится, отдаст все полученные от него деньги в детские дома. При этом Лобов призвал Кадырова не торопиться и подождать решение UFC об увольнении Тухугова.

«Если Зубайру уволят, то тогда я буду рад принять ваше предложение», — отметил боец.

Бой Тухугова с Лобовым должен был состояться 27 октября в Канаде, однако был отменен из-за того, что чеченский спортсмен принял участие в беспорядках после боя за титул UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. После этого Кадыров предложил провести несостоявшуюся встречу Лобова и Тухугова на территории Чечни.