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Лайнер экстренно сел в «Домодедово» из-за трещины в стекле

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Лайнер экстренно сел в «Домодедово» из-за трещины в стекле

Москва, 25 октября. Пассажирский самолет Boeing-737 экстренно приземлился в московском аэропорту «Домодедово» из-за трещины в стекле.

Инцидент произошел, когда лайнер выполнял рейс по маршруту Москва — Махачкала, куда летели 158 пассажиров и еще семь членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Трещину в стекле заметили сразу после взлета. Командир экипажа в связи с обнаруженной неполадкой принял решение об экстренной посадке, пишет «Ридус».

Лайнер «Аэрофлота» экстренно сел в «Домодедово» из-за трещины в стекле

Ранее стало известно о другом инциденте на борту воздушного судна, из-за которого экипаж принял решение экстренно посадить самолет. Лайнер, летевший накануне по маршруту из российской столицы в Душанбе, экстренно посадили в Оренбурге из-за смерти трехлетнего мальчика. По неизвестным причинам малышу стало плохо во время перелета.

Автор: Екатерина Кухарева
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