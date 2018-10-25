Лайнер «Аэрофлота» экстренно сел в «Домодедово» из-за трещины в стекле

Москва, 25 октября. Пассажирский самолет Boeing-737 экстренно приземлился в московском аэропорту «Домодедово» из-за трещины в стекле.

Инцидент произошел, когда лайнер выполнял рейс по маршруту Москва — Махачкала, куда летели 158 пассажиров и еще семь членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Трещину в стекле заметили сразу после взлета. Командир экипажа в связи с обнаруженной неполадкой принял решение об экстренной посадке, пишет «Ридус».

Ранее стало известно о другом инциденте на борту воздушного судна, из-за которого экипаж принял решение экстренно посадить самолет. Лайнер, летевший накануне по маршруту из российской столицы в Душанбе, экстренно посадили в Оренбурге из-за смерти трехлетнего мальчика. По неизвестным причинам малышу стало плохо во время перелета.