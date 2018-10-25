О генетической памяти вам надо молчать: в РФ осадили немца за оправдание ненависти латышей к русским

Бывший диктор Латвийского радио Марта Кронтале, голосом которой объявляются остановки общественного транспорта в стране, в своем микроблоге Twitter предложила «избавиться от русских», проживающих в Латвии. Это стало темой обсуждения в программе «Время покажет» на Первом канале.

"Atbrīvojāmies" no baltvāciešiem. Kāpēc tā nevarētu tikt valā no krieviem? Saprotu, ka mani tūlīt noēdīs par rasismu vai nacismu, bet tomēr...? — Māra Krontāle (@MaraKrontale) October 22, 2018

«Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же?..», — написала Кронтале.

Гость студии, независимый немецкий журналист Евгений Кудряц заявил, что Россия «сама виновата» в том, что русскоязычное население Латвии притесняют.

«Проблему надо было решать в 1991 году. Когда Прибалтика стала независимой, те, для кого русский язык родной, начали себя чувствовать в той же Латвии не очень удобно. И Россия должна была предоставить им российское гражданство и возможность переехать на ПМЖ в РФ. Но она этого не сделала. Поезд ушел», — сказал Евгений Кудряц.

Эти слова удивили ведущую политического ток-шоу Екатерину Стриженову.

«И за это сейчас ненавидят русских?» — спросила она.

А ее коллега Анатолий Кузичев привел для гостя из Германии такой пример:

«Вы родились в Риге. Ваши родители там родились и жили. И все было нормально. И вдруг в 90-м году вам кто-то говорит: «А ты определись». Как нормальный человек, вы должны были ответить: «С какой стати я должен определяться? Я на этой земле родился, вырос. Это вы, ребята, пришли сюда и начали что-то придумывать».

На это Кудряц предложил вернуться к 1940 году.

«Давайте вернемся к пакту Молотова — Риббентропа и вспомним, как Прибалтика оказалась в Советском Союзе. От этого все идет», — сказал немецкий журналист.

Из обстоятельств присоединения Прибалтики Кузичев сделал вывод, что латыши считают, что «сын должен отвечать за отца».

«Да, генетическая память», — заявил Кудряц.

Таким заявлением он очень возмутил ведущих программы «Время покажет».

«А почему-то к вам, как к человеку, живущему в Германии, у нас генетическая память не срабатывает. Вы сюда приезжаете, высказываете свое мнение. И почему-то это нормально», — отметила Стриженова.

Она подчеркнула, что в Латвии ненавидят русских в 2018 году и открыто пишут об этом в соцсетях. А Кузичев в свою очередь напомнил гостю из Германии про «генетическую память немцев».