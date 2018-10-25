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Госдума узаконила право депутатов на отказ от пенсионных надбавок

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Госдума узаконила право депутатов на отказ от пенсионных надбавок

Москва, 25 октября. Законопроект, который дает право сенаторам и депутатам добровольно отказаться от статусных преференций по получению надбавок к пенсиям, был принят Государственной думой в третьем, окончательном чтении.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил инициатором отмены пенсионных преференций для парламентариев. По его мнению, сенаторы и депутаты должны получать пенсию в общем и едином для всех российских граждан порядке.

Внесенные в закон поправки предусматривают, что имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии гражданин вправе от нее отказаться. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на имя руководителя федерального органа исполнительной власти. 

Представители всех парламентских фракций уже заявили о готовности отказаться от депутатских надбавок к пенсиям, передает «Парламентская газета».

Напомним, ранее депутаты Государственной думы в первом чтении единогласно поддержали внесение изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Автор: Тимур Румянцев
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