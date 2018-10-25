Ресторан Де Ниро в Нью-Йорке эвакуирован из-за бомбы

Нью-Йорк, 25 октября. Ресторан знаменитого голливудского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке эвакуирован из-за сообщения о бомбе.

Как передает The Sun, внутри был обнаружен подозрительный предмет, который внешне напоминал бомбу. Небоскреб в Нью-Йорке, в котором располагается ресторан Де Ниро, был эвакуирован из-за возможной угрозы взрыва.

Напомним, накануне вечером поступили сразу несколько сообщений о бомбах. Взрывное устройство было обнаружено в посылке, направленной Биллу и Хиллари Клинтон. Аналогичные были отправлены экс-президенту США Бараку Обаме и американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Кроме того, было эвакуировано здание, в котором расположен офис CNN.