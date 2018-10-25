Противостояние уже идет: эксперты прокомментировали возможность войны США с Китаем

Вероятность начала крупномасштабной войны с Китаем в течение ближайших пятнадцати лет крайне высока, с таким заявлением выступил генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов в отставке, бывший командующий сухопутными войсками в Европе Бех Ходжес. С такой речью он выступил на Варшавском форуме по безопасности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бывший генерал призвал Европу уделять больше внимания собственной обороне, потому что Соединенным Штатам необходимо сосредоточиться на Тихоокеанском регионе и «китайской угрозе».

«Соединенным Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет, это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность, что США будут в состоянии войны с Китаем», — заявил генерал.

Противостояние уже идет

Политолог Юрий Якорь в беседе с корреспондентом ФАН обратил внимание на то, что генерал в отставке Ходжес сделал карьеру, прежде всего, в Европе и не является специалистом по Тихоокеанскому бассейну. При этом его позиция, что Европе надо больше сил уделять собственной безопасности, полностью совпадает с призывами президента США Дональда Трампа.

«США последовательно ведет политику по сокращению своего доминирующего влияния в НАТО, но их европейские партнеры совсем не жаждут увеличивать свои траты. Что касается военного конфликта с Китаем, возможно все, но военного противостояние двух ядерных держав я бы не ждал, а экономическая борьба идет уже слишком давно», — пояснил Юрий Якорь.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что Бен Ходжес из бравого генерала стал политиком-популистом. Когда ветер из Белого дома дует на Россию, Ходжес кличет войну с русскими, но как только американский политический ветер начинает меняться в сторону Китая, Ходжес пророчит войну с китайцами.

«В США очень много возрастных политиков и военных в отставке, и они до сих пор не навоевались. Это очень опасный симптом, свидетельствующий о сильном нездоровье американского истеблишмента.

Противостояние с Китаем уже идет, но военное столкновение маловероятно. Высокопоставленные американские политики, например, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, публично признают прагматичный характер внешней политики Китая и невозможность провоцирования на невыгодные и неприемлемые для него действия и уступки», — резюмировал Максим Жаров.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в интервью ФАН заметил, что все, кто находится в здравом уме и твердой памяти, прекрасно понимают, что КНР, как и РФ, — не самая удобная страна, на которой военно-политическое руководство США может показать своим согражданам и всему миру всю «крутость». Разумеется, ни о каком военном конфликте с КНР или с РФ, которые обладают ядерным оружием и средствами его доставки, речи у властей Соединенных Штатов не идет.

«Они четко понимают, что подобный конфликт будет означать гибель США и их соседей. Поэтому подобные речи — чистая агитация и пропаганда накануне промежуточных выборов в конгресс США. Не является тайной и то, что на северо-американском континенте центром принятия важнейших решений — как в экономике, финансах, так и в политике и оборонной сфере, в военно-промышленном комплексе — является отнюдь не администрация президента США Дональда Трампа, а банкиры, главы транснациональных корпораций, промышленники, медиамагнаты, которые и заказывают музыку в Белом доме.

Именно их классовые интересы и обслуживает американский президент, именно об их классовых интересах беспокоится вся американская элита, включая и отставных генералов, разъезжающих с речами по европейским столицам», — рассказал Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, попутно отставной американский генерал выполняет и вторую часть своей миссии: стремится максимально раскрутить младших партнеров США по агрессивному блоку НАТО на рост военных расходов. Это — давняя идея Дональда Трампа, который всегда заявлял, что вклад европейцев в общие расходы НАТО несоразмерно мал, что европейцы сами должны платить за свою безопасность. Фактически тем самым администрация США стремится снизить конкурентоспособность экономики стран Евросоюза по сравнению с американской, так как дополнительные военные расходы довольно быстро скажутся на динамике экономического роста в Европе, понятное дело — в сторону ее снижения.

«В любом случае, агрессивная риторика гражданина Ходжеса не пройдет мимо должностных лиц КНР и наверняка найдет достойную отповедь. Причем, не исключено, что и чисто политическую: неслучайно эти слова отставной генерал США выдал накануне визита в Пекин премьер-министра Японии Абэ.