«Газпром» подал в суд на Украину из-за штрафа в 6 млрд долларов

Москва, 25 октября. Российская компания «Газпром» обратилась в Арбитражный суд с иском против Украины.

Поводом послужил штраф, наложенный Антимонопольным комитетом Украины, размер которого превышает 6 млрд долларов. По версии украинских специалистов, российский газовый гигант якобы злоупотребил своим монопольным правом на украинском рынке. В то же время представители компании отмечают, что штраф и все последующие действия Киева нарушают российско-украинское межправительственное соглашение о защите инвестиций. В связи с этим «Газпром» намерен потребовать от украинской стороны компенсации.

«Газпром» просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства», — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что хозяйственный суд Киева еще в декабре 2016 года удовлетворил иск о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа и пени на сумму 6,8 млрд долларов. «Газпром» попробовал опротестовать штраф в Верховном суде Украины, однако его иск был отклонен.