Назло России: Соловьев отреагировал на присуждение Сенцову правозащитной премии

Террорист Олег Сенцов, осужденный российским судом за подготовку терактов в Крыму на 20 лет, получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Вручение награды состоится в Страсбурге в декабре. В числе финалистов, выдвинутых на премию, помимо Сенцова, фигурировали негосударственные организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Насер Зефзафи.

Знаменитый российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал столь, мягко говоря, странное решение Европарламента. Артист раскритиковал европейскую структуру, отметив, что она является ангажированной.

«Да что здесь комментировать? Я бы удивился, если бы ему не дали награду. Список тех, кого можно наградить, довольно большой, потому что наша страна много страдала от террористов и испытала много боли, тем более, что в эти дни годовщина «Норд-Оста». Тот факт, что многие решения сейчас принимаются назло России и для того, чтобы выразить свою солидарность с Украиной, очевиден», — говорит известный журналист.

По его словам, решению Европарламента не стоит удивляться. Кроме того, Владимир Соловьев считает, что теперь, после решения ЕП, Россия имеет полное моральное право выйти из Совета Европы и его структур.

«Это особенность западной психологии. Хочу напомнить, как перед войной [Адольф] Гитлер известными журналами признавался человеком года. Хочу напомнить, что Европа известна не то чтобы своими двойными стандартами, а скорее убежденностью в том, что у нее есть право судить. Правда, потом почему-то суд истории выносит совсем иные вердикты. Но для нас вопрос формулируется по-другому: а что нам делать в этом парламенте и зачем нам находиться среди этих людей? Я думаю, это только подтолкнет Россию к осознанному выбору и выходу из Совета Европы и его институтов. Включая Европейский суд по правам человека», — резюмировал артист.

Напомним, ранее СМИ неоднократно тиражировали сообщения о том, что террорист Сенцов якобы находится в реанимации. Однако информационные спекуляции оперативно опровергаются российскими властями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова даже рассказала, как Сенцов реагирует на новости о собственной смерти.