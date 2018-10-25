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Назло России: Соловьев отреагировал на присуждение Сенцову правозащитной премии

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Владимир Соловьев

Террорист Олег Сенцов, осужденный российским судом за подготовку терактов в Крыму на 20 лет, получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Вручение награды состоится в Страсбурге в декабре. В числе финалистов, выдвинутых на премию, помимо Сенцова, фигурировали негосударственные организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Насер Зефзафи.

Знаменитый российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал столь, мягко говоря, странное решение Европарламента. Артист раскритиковал европейскую структуру, отметив, что она является ангажированной.

«Да что здесь комментировать? Я бы удивился, если бы ему не дали награду. Список тех, кого можно наградить, довольно большой, потому что наша страна много страдала от террористов и испытала много боли, тем более, что в эти дни годовщина «Норд-Оста». Тот факт, что многие решения сейчас принимаются назло России и для того, чтобы выразить свою солидарность с Украиной, очевиден», — говорит известный журналист.

Олег Сенцов

По его словам, решению Европарламента не стоит удивляться. Кроме того, Владимир Соловьев считает, что теперь, после решения ЕП, Россия имеет полное моральное право выйти из Совета Европы и его структур.

«Это особенность западной психологии. Хочу напомнить, как перед войной [Адольф] Гитлер известными журналами признавался человеком года. Хочу напомнить, что Европа известна не то чтобы своими двойными стандартами, а скорее убежденностью в том, что у нее есть право судить. Правда, потом почему-то суд истории выносит совсем иные вердикты. Но для нас вопрос формулируется по-другому: а что нам делать в этом парламенте и зачем нам находиться среди этих людей? Я думаю, это только подтолкнет Россию к осознанному выбору и выходу из Совета Европы и его институтов. Включая Европейский суд по правам человека», — резюмировал артист.

Напомним, ранее СМИ неоднократно тиражировали сообщения о том, что террорист Сенцов якобы находится в реанимации. Однако информационные спекуляции оперативно опровергаются российскими властями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова даже рассказала, как Сенцов реагирует на новости о собственной смерти.

Автор: Михаил Блинов
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