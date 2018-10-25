Мост рухнул из-за потопа в Сочи

Сочи, 25 октября. Участок моста на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи обрушился из-за проливных дождей и потопа. Обвал грунта глубиной семь метров произошел утром 25 октября на 91-м километре трассы.

Из-за обвала рухнул участок трассы длиной около 20 метров через реку Макопса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД в комментарии ТАСС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время последствия обрушения ликвидируют, рабочие устраивают ограждающие конструкции для дальнейшего восстановления земляного полотна. Восстановление трассы займет около двух суток.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что причиной обрушения стал аномальный паводок на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи. В результате обрушения никто не пострадал, из-за стихии трассу перекрыли в 00.40 25 октября.

Кроме того, 25 и 26 октября в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди с грозами, градом. Скорость ветра может достигать 22 м/с.