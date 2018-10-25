Госдума возложила охрану Крымского моста на Росгвардию

Москва, 25 октября. Росгвардия будет обеспечивать безопасность транспортного перехода через Керченский пролив по Крымскому мосту. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума.

Документ также определяет полномочия Росгвардии при обеспечении безопасности электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым. Росгвардия возьмет на себя охрану данных объектов, в том числе и со стороны водного пространства.

Кроме того закон наделяет новыми полномочиями служащих ведомства: лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение статьи 11.7 КоАП РФ о правилах плавания смогут доставить в любое служебное помещение, а не только в отделение полиции, Росгвардии или помещение органов местного самоуправления.