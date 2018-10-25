Кононов и красно-белые: сможет ли белорусский тренер справиться со «Спартаком»

Кандидатура Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры представляется наиболее любопытной. В материале Федерального агентства новостей — о самом противоречивом кандидате на вакантный пост.

В российский футбол Кононов ворвался в 2013 году. Белорусский специалист возглавил рвущийся на вершину пищевой пирамиды отечественной премьер-лиги «Краснодар» и широкой общественности казался темной лошадкой. Скромный, интеллигентный, невероятно политкорректный и подкованный — именно так сейчас можно охарактеризовать рулевого тульского «Арсенала». А уж о тактических познаниях Олега Георгиевича можно говорить бесконечно долго.

Примерно так и получилось у 22-летнего Михаила Кожевникова, с которым Кононов познакомился на программе по спортивному менеджменту в Высшей школе экономики. Нет, тренер не был лектором, — он в свои 52 года продолжает учиться. Кожевников много спрашивал у Кононова о тактике и работе с командой и произвел на специалиста приятное впечатление. Сейчас молодой человек — тренер в штабе «Арсенала» и отвечает за аналитическую работу. Эта история красноречиво характеризует Кононова.

Визитная карточка Кононова — стильный атакующий футбол. Именно под его руководством свой первый успешный сезон провел Федор Смолов. В сезоне 2015–2016 годов нападающий в 44 матчах за «Краснодар» забил 24 гола — для сравнения, за все предыдущие годы своей карьеры форвард в 155 матчах забил 16 голов. Нет сомнений в том, что вклад Кононова в развитие Смолова был существенным. Другой пример — один из лидеров нынешней сборной России Юрий Газинский, который до перехода в «Краснодар» выступал в ФНЛ за московский клуб «Торпедо».

Кононов сможет поставить «Спартаку» привлекательный и результативный футбол, о котором мечтают болельщики. Он считает себя последователем футбольной школы Константина Бескова — знакового человека в истории «Спартака». Состав красно-белых даже без Квинси Промеса остается одним из сильнейших в лиге — вряд ли Кононову понадобится много времени, чтобы поставить игру. У Дмитрия Аленичева поставить игру первым номером, основанную на контроле мяча, не получилось — возможно, из-за нехватки опыта, которого Кононову, проработавшему тренером 18 лет, занимать не приходится.

Еще один немаловажный фактор — трансферная политика. Кононов не тот специалист, который в каждой беседе с журналистами будет говорить о том, что руководство клуба ему кого-то не подписало. Он умеет работать с теми, кто есть — и результаты «Краснодара» после его ухода наглядно показывают, что выжимает он из своих подопечных максимум.

Но есть и опасения — Кононов никогда не работал в командах, амбиции которых можно охарактеризовать как «все или ничего». Давление в «Спартаке» на любого тренера будет несоизмеримо больше, чем в том же «Краснодаре», который пока остается самым большим клубом в резюме специалиста. Другая проблема — следствие предыдущей: единственным трофеем Кононова уже долгие годы остается победа в Первой украинской лиге (аналоге российской ФНЛ) пять лет назад.

Остается также большим вопросом — удастся ли достаточно мягкому белорусскому тренеру совладать с непростым красно-белым коллективом, члены которого приложили руку к последним кадровым перестановкам в команде. С одной стороны, Кононов едва ли пойдет с кем бы то ни было на конфликт, и точно будет опираться в своих решениях на интересы общего дела. С другой — не факт, что лидеры «Спартака» в ответ станут послушными.

По различным данным, вопрос с назначением Кононова практически решен. Место эмоционального мотиватора Карреры, скорее всего, займет спокойный и дружелюбный тактик — Олег Георгиевич. С точки зрения клуба, Кононов — почти идеальная кандидатура, чтобы сгладить конфликты, как внутренние, так и внешние. Но обернется ли подобная рокировка чем-то кроме локальных успехов — остается большим вопросом.