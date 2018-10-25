Медведев дал поручения в связи с наводнением в Краснодарском крае

Москва, 25 октября. Российские профильные ведомства по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева окажут помощь пострадавшему от наводнения Туапсинскому району Кубани. Они займутся восстановлением инфраструктуры, а также предоставят социальную поддержку.

Обращаясь к представителям ведомств, Медведев подчеркнул, что жертвами наводнения в Туапсинском районе стали два человека, многие жители пострадали, остались без крова. Он обратил внимание, что в район уже вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

«Я просил бы всех, кто отвечает за организацию процесса оказания помощи региону, в этот процесс включиться: посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологические вопросы, включая восстановление газоснабжения, дорог и мостов», — резюмировал Медведев.

В результате проливных дождей в Туапсинском районе Краснодарского края подтопленными оказались тысячи домов, был введен режим чрезвычайной ситуации.