Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев дал поручения в связи с наводнением в Краснодарском крае

45
0 Оставить комментарий

Медведев дал поручения в связи с наводнением в Краснодарском крае

Москва, 25 октября. Российские профильные ведомства по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева окажут помощь пострадавшему от наводнения Туапсинскому району Кубани. Они займутся восстановлением инфраструктуры, а также предоставят социальную поддержку.

Обращаясь к представителям ведомств, Медведев подчеркнул, что жертвами наводнения в Туапсинском районе стали два человека, многие жители пострадали, остались без крова. Он обратил внимание, что в район уже вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

«Я просил бы всех, кто отвечает за организацию процесса оказания помощи региону, в этот процесс включиться: посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологические вопросы, включая восстановление газоснабжения, дорог и мостов», — резюмировал Медведев.

В результате проливных дождей в Туапсинском районе Краснодарского края подтопленными оказались тысячи домов, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое