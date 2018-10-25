«Нажали на кнопочку, совпало — давай»: депутат Госдумы предложила запретить сайты знакомств

Москва, 25 октября. Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала сайты и приложения для знакомств. По ее словам, их нужно заблокировать.

По мнению парламентария, сайты и приложения для знакомств негативно влияют на отношения между мужчинами и женщинами. Как пишет агентство «Москва», Плетнева уточнила, что стоит ограничить доступ к таким порталам, так как «все, что негоже, оттуда черпают» дети и молодежь.

Кроме того, депутат добавила, что сайтами знакомств теперь пользуются и пожилые люди. По мнению депутата, интернет считают местом, где можно «опорочить и ни за что не отвечать». Плетнева считает, что, знакомясь в Сети, человек может попасться на мошенников и пострадать.

Она напомнила, что раньше надо было «свататься, представляться родителям, а уже потом жениться и обязательно регистрироваться».

«А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да», — резюмировала она.

Как пишет Infox.ru, ранее Плетнева рекомендовала журналисткам не ходить в Госдуму «с голыми пупками».