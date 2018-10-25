Трех крымских чиновников обвинили в получении взятки на 5 млн рублей

Москва, 25 октября. Следственные органы России предъявили обвинения трем крымским чиновникам, которые подозреваются в коррупции.

Речь идет о бывшем замминистре транспорта Крыма Валентине Дукорском, бывшем первом зампреде комитета конкурентной политики Ярославе Сливке и вице-премьере Виталии Нахлупине. Аналогичное обвинение было предъявлено предпринимателю Елене Чернышевой.

«Следователь, рассматривая заявление Чернышевой, нашел основания для возбуждения уголовного дела в отношении Дукорского, Сливки и Нахлупина о получении взятки и в отношении самого заявителя о даче взятки», — рассказал ТАСС источник.

По версии следствия, Чернышева заплатила 5 млн рублей за участие в конкурсе на получение государственного контракта. Причем, по словам самого предпринимателя, преступная инициатива исходила от Сливки, который обратился к ней в сентябре 2017 года.