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Трех крымских чиновников обвинили в получении взятки на 5 млн рублей

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Трех крымских чиновников обвинили в получении взятки на 5 млн рублей

Москва, 25 октября. Следственные органы России предъявили обвинения трем крымским чиновникам, которые подозреваются в коррупции.

Речь идет о бывшем замминистре транспорта Крыма Валентине Дукорском, бывшем первом зампреде комитета конкурентной политики Ярославе Сливке и вице-премьере Виталии Нахлупине. Аналогичное обвинение было предъявлено предпринимателю Елене Чернышевой.

«Следователь, рассматривая заявление Чернышевой, нашел основания для возбуждения уголовного дела в отношении Дукорского, Сливки и Нахлупина о получении взятки и в отношении самого заявителя о даче взятки», —  рассказал ТАСС источник.

По версии следствия, Чернышева заплатила 5 млн рублей за участие в конкурсе на получение государственного контракта. Причем, по словам самого предпринимателя, преступная инициатива исходила от Сливки, который обратился к ней в сентябре 2017 года.

Автор: Антон Соколов
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