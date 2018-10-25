Парламент Эстонии отказался увеличить штраф за незнание эстонского языка

Таллин, 15 октября. Парламент Эстонии отклонил в первом чтении инициативу об увеличении штрафа за незнание эстонского языка в десять раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Законопроект предполагал увеличение штрафа за незнание языка с 640 до 6,4 тысячи евро. Авторы проекта считают, что такие меры мотивировали бы руководство учреждений и компаний лучше следит за сотрудниками, а языковой инспекции было бы легче контролировать исполнение закона.

Парламентская комиссия советовала парламентариям отклонить инициативу. Представитель социал-демократической партии Евгений Осиновский во время обсуждения проекта подчеркнул, что законопроект является проявлением популизма перед выборами. При этом исследования показывают, что уровень владения эстонским языком в стране увеличился. Против законопроекта проголосовали 32 депутата, поддержали инициативу – 16.