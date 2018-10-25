Просроченные консервы из одной миски: бойцы ВСУ массово подхватывают кишечную инфекцию

Луганск, 25 октября. Грубые нарушения санитарных норм в подразделениях Вооруженных сил Украины в зоне «Операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе привели к вспышке числа кишечных и инфекционных заболеваний. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Подполковник со ссылкой на источники оборонного ведомства республики сообщил о том, что в украинской армии зафиксировано низкое продовольственное и вещевое обеспечение.

«В 14-й бригаде Вооруженных сил Украины личный состав одного из подразделений этой бригады уже несколько недель кормят просроченными консервами», — рассказал Марочко.

При этом подполковник обратил внимание на то, что в ВСУ не хватает одноразовой посуды и приборов, которые положены по натовской системе питания, на которую армия Украины перешла в 2017 году. Командование предлагает закупить недостающую посуду на личные средства жалующихся военных, указал он.

«Военнослужащим приходится принимать пищу по очереди из одной и той же, наспех помытой пластиковой посуды», — добавил представитель ЛНР.

В связи с несоблюдением санитарных норм только в одной из бригад ВСУ на прошлой неделе оказались в больнице 40 бойцов с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями, заключил Марочко.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

О вспышке различных кишечных заболеваний в рядах ВСУ также сообщалось в конце сентября. Причиной инфекции стали поставки генно-модифицированных продуктов из южных областей Украины.