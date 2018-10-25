Сечин рассказал о последствиях отказа компаний ЕС от работы с Ираном

Верона, 25 октября. Разрыв сотрудничества европейских компаний с Ираном и возможный запрет на импорт иранской нефти, может оказать негативное влияние на экономику Европы. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Глава «Роснефти» напомнил, что после решения США вернуть санкции против Тегерана французская компания Total была вынуждена прекратить участие в крупнейшем газовом проекте «Южный Парс-11», который реализуется в Иране. В результате ухода с иранского рынка французская компания Total понесла убытки в размере 40 миллионов долларов.

«Эффект от обсуждаемого в настоящий момент отказа всех европейских компаний от работы с иранскими партнерами, включая, возможно, полный запрет на импорт иранской нефти с 5 ноября 2018 года, может иметь самые серьезные последствия для европейской экономики», — сказал Сечин.

Напомним, весной 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки. Кроме того, глава Белого дома заявил, что намерен восстановить прежние санкции против Ирана, а также ввести новые. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью санкций, которые возобновлены 4 ноября.