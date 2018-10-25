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Hyundai анонсировала премьеру маленького электрокроссовера

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Hyundai анонсировала премьеру маленького электрокроссовера

Сеул, 25 октября. Южнокорейская компания Hyundai представила тизер компактного кроссовера Saga. По мнению автопроизводителя, новинка является представителем нового поколения доступных электрокроссоверов.

Дебют Hyundai Saga состоится в ноябре на мотор-шоу в бразильском Сан-Паулу. Судя по кадрам тизера, характерной внешней особенностью нового кроссовера станут задние светодиодные фонари L-образной формы, напоминающие модели Lexus.

Южнокорейский автопроизводитель намерен поставлять новый кроссовер на рынки развивающихся стран. Некоторые стилистические элементы новинки могут достаться обновленным компактным моделям Grand i10 и HB20, пишет портал SpeedMe.

Автор: Регина Пак
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