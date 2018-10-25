Повод ввести корабли НАТО: в Госдуме «бросили в корзину» резолюцию Европарламента по Азову

Европейский парламент опубликовал на своем сайте проект антироссийской резолюции по Азовскому морю, осуждающий РФ за то, что она якобы как-то ущемляет права Украины в этом регионе. В документе также выражается опасение, что Россия якобы хочет сделать Азовское море своим «внутренним озером».

«Европарламент осуждает незаконную добычу нефтяных и газовых ресурсов, которую ведет Российская Федерация на украинской территории», — говорится в документе.

В обращении утверждается, что Россия якобы планирует захват украинских нефтяных и газовых месторождений в Азовском море, что будет способствовать превращению его «во внутреннее озеро Российской Федерации». Проект резолюции был поставлен на голосование на пленарной сессии ассамблеи Европарламента в Страсбурге.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что эту резолюцию может смело бросить в корзину, а своих целей — сделать Азовское море акваторией, в которой смогут находиться корабли НАТО, Запад не достигнет.

«Убежден, что эта резолюция связана с возможным заходом кораблей НАТО в Азовское море, что запрещается существующими международными соглашениями, если одна из сторон, в данном случае Россия, не дает на это согласие», — отметил зампред комитета Госдумы по обороне в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам Швыткина, у Москвы есть все основания не допускать появления натовских сил в этих водах.

«Россия, естественно, не дает согласие на вход в Азовское море кораблей НАТО, которые только ищут для этого повод. Формально это делается с целью проведения там различного рода учений, но понятно, что присутствие НАТО влечет за собой эскалацию напряженности и различные провокационные действия с их стороны. Очень жаль, что члены парламента Евросоюза так слабо знают международное законодательство. Они действуют, исходя не из норм закона и международного права, а руководствуясь эмоциональными прорывами», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата Госдумы, никакой практической пользы от этой резолюции нет и не будет.

«Ну, этот документ пока существует всего лишь в виде обращения к России. Так что, грубо говоря, просто бросаем эту резолюцию в корзину, вот и все», — отметил Юрий Швыткин.

Азовское море, омывающее побережье России и Украины, с географической точки зрения является полузамкнутым морем Атлантического океана на востоке Европы. Международно-правовой статус Азова определяется в первую очередь ратифицированным в 2004 году Договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В этом документе Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.

Также в 2012 году между Москвой и Киевом было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.