Дело украинца Грыба, вербовавшего школьницу в Сочи, вернули в военный суд

Москва, 25 октября. Дело украинца Павла Грыба, склонявшего российскую школьницу к совершению теракта на выпускном, вернули в Северо-Кавказский окружной военный суд.

По словам пресс-секретаря суда, ранее материалы возвращали в прокуратуру прокуратуру Краснодарского края из-за того, что органы предварительного следствия ошибочно инкрминировали Грыбу редакцию уголовного закона, не действовавшую на момент совершения им преступления.

На основании такого обвинительного заключения, как уточнила собеседница агентства РАПСИ, суд не мог вынести приговор или иное решение.

Напомним, Грыб обвиняется в содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1. УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом украинец считает себя невиновным. Сейчас он находится под стражей. Срок ареста истекает 19 декабря.

По версии следствия, с 27 марта по 15 мая минувшего года Грыб, находясь на территории Украины, вел переписку в Интернете со старшеклассницей из Сочи. Во время общения злоумышленник пытался склонить девочку совершить теракт 30 июня на выпускном, а потом сбежать из России.