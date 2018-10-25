Сирия, 25 октября. Число жертв обстрела боевиками города Алеппо возросло до 14 человек. Аварийно-спасательная бригада расчищает завалы в городе Ракка. Один из местных активистов пропал без вести после ареста курдами в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: координируют возвращение беженцев из Ливана.

«Тахрир Аш-Шам»: вновь подверглась ответным ударам САА к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: продолжает вести бои с курдами в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Курды: арестовали одного из местных активистов в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Сирийские беженцы продолжают возвращаться в САР после зачистки территорий провинции Дамаск и юго-западных районов страны от оккупации джихадистов вооруженной оппозиции и боевиков подконтрольных «Исламскому государству» формирований. Twitter-канал (SyriawatanNews) сообщает о том, что новая партия перемещенных лиц добралась до контрольно-пропускного пункта «Джадидат Ябус», расположенного на сирийско-ливанской границе. Отмечается, что в районе КПП был развернут центр оказания медицинской помощи, в котором нуждающиеся могут пройти обследование. При этом ливанская сторона обеспечила безопасное перемещение людей на предоставленных автобусах в сопровождении армии Ливана, передает агентство новостей Al Manar News. Напомним, многие сирийцы бежали в Ливанскую Республику после того, как отряды незаконных вооруженных группировок захватили часть территорий Дамаска, Даръа и Эль-Кунейтры. Однако благодаря совместным усилиям Сирийской арабской армии (САА), проасадовских ополченческих отрядов и российских ВКС все эти регионы были освобождены.

Провинция Алеппо

Правительственные подразделения продолжают вести обстрелы укрепрайонов боевиков на западе провинции. Как передает в сети Twitter военный источник (egit867), под огнем артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) находятся укрепления джихадистов в районе населенных пунктов Кафр-Хамра и Харитан северо-западнее Алеппо. Между тем стало известно о том, что число раненых в результате обстрела боевиками административного центра провинции возросло до 14 человек. Об этом заявляет интернет-портал Step News Agency. Напомним, накануне исламисты в очередной раз выпустили мины по району улицы Аль-Нил, несмотря на то, что территории на линии соприкосновения сил сторон входят в демилитаризованную зону, в которой запрещены любые боевые действия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что на юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) не утихают столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и террористами «Исламского государства». Противники ведут бои на подступах к городам Аль-Марашда и Ас-Суса. На данный момент никаких новых сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тот же интернет-портал заявляет об ухудшении гуманитарной ситуации в населенном пункте Аш-Шаафа, оккупированном боевиками террористической группировки. Отмечается, что тяжелейшие условия проживания населения в данном районе осложняются постоянными обстрелами со стороны курдских вооруженных формирований и авианалетами ВВС возглавляемой США международной коалиции.

Провинция Ракка

Twitter-канал (CSP_ERT), подконтрольный аварийно-спасательной бригаде Early Recovery Team, сообщает о том, что члены формирования продолжают расчищать завалы на улицах административного центра провинции. Рабочие убирают щебень и строительный мусор в районе Ат-Тавсиях недалеко от здания мечети Аль-Ансар. Отмечается, что организация действует в рамках третьего этапа по зачистке районов Ракки от следов военных действий, оставшихся после битвы за город. Таким образом, несмотря на то, что населенный пункт был захвачен поддерживаемыми Соединенными Штатами «Демократическими силами Сирии» (SDF) еще 17 октября прошлого года, большинство кварталов Ракки до сих пор не приспособлены для проживания мирного населения. Более того, накануне сообщалось о том, что в одном из районов были обнаружены тела 15 гражданских лиц, убитых в ходе авианалетов западного альянса. Напомним, ранее представители США заявляли о том, что Вашингтон окажет поддержку в восстановлении Ракки, однако местное население вынуждено справляться своими силами.

Провинция Хасака

Новостное агентство Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что курдские радикалы арестовали Ахмада Софи — одного из местных активистов родом из города Аль-Маликия, расположенного на северо-востоке провинции Хасака. «Демократические силы Сирии» (SDF) задержали мужчину у контрольно-пропускного пункта в районе трассы Аль-Маликия — Аль-Касер, после чего он пропал без вести. Его местонахождение до сих пор не было установлено, хотя об исчезновении Ахмада Софи родственники заявили еще 22 октября. Местные источники полагают, что активист был убит членами SDF из-за идеологических разногласий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)