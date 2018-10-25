Массовое ДТП с автомобилем полиции и маршруткой произошло в Пензе: появилось видео

Пенза, 25 октября. Массовое ДТП произошло в Пензе: два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей. Федеральное агентство новостей публикует видео с места произошедшего.

Как стало известно ФАН, авария случилась на пересечении улиц Володарского и Бакунина. Участниками ДТП стали полицейский УАЗ, пассажирская маршрутка, Daewoo Matiz, Chevrolet и Hyundai. При столкновении травмы получили два человека.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Движение в районе ДТП затруднено.

Напомним, накануне автобус вылетел в кювет от столкновения с легковушкой на Урале.