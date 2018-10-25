Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Массовое ДТП с автомобилем полиции и маршруткой произошло в Пензе: появилось видео

89
0 Оставить комментарий

Массовое ДТП с автомобилем полиции и маршруткой произошло в Пензе: появилось видео

Пенза, 25 октября. Массовое ДТП произошло в Пензе: два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей. Федеральное агентство новостей публикует видео с места произошедшего.

Как стало известно ФАН, авария случилась на пересечении улиц Володарского и Бакунина. Участниками ДТП стали полицейский УАЗ, пассажирская маршрутка, Daewoo Matiz, Chevrolet и Hyundai. При столкновении травмы получили два человека.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Движение в районе ДТП затруднено. 

Напомним, накануне автобус вылетел в кювет от столкновения с легковушкой на Урале. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое