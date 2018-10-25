Актер из фильма «Полтергейст» скончался в США

Лос-Анджелес, 25 октября. Актер, сыгравший в фильме ужасов «Полтергейст», Джеймс Карен скончался в Лос-Анджелесе.

Актер ушел из жизни в возрасте 94 лет. Смерть настигла Карена в его доме, в кругу его семьи. Отмечается, что у артиста остались жена, сын от первого брака и двое внуков, передает The Hollywood Reporter.

Джеймс Карен — не настоящее имя актера. На самом деле мужчину звали Джейкоб Карнофски. Он начал свою карьеру как театральный актер, а затем перебрался на телеэкраны и экраны кинотеатров.

Самыми знаменитыми работами Карена зрители называют «Полтергейст», «Возвращение Супермена», «Возвращение живых мертвецов», «Уолл-Стрит» и «Малхолланд Драйв».

Ранее режиссер Денни Лейнер, известный по сериалу «Клан Сопрано», скончался на 58-м году жизни в США.