Генпрокурор Саудовской Аравии признал, что убийство Хашукджи было спланированным

Эр-Рияд, 25 октября. Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве королевства в Стамбуле было преднамеренным и спланированным. Ранее власти Саудовской Аравии выдвигали версию о драке, в которой Хашукджи случайно получил смертельную травму.

«Подозреваемые в деле Хашкаджи совершили это намеренно», — сообщил генпрокурор Саудовской Аравии в эфире канала «Аль-Ихбария».

Напомним, критиковавший наследного принца Саудовской Аравии и проживавший в США журналист Джамаль Хашукджи пропал в начале октября после посещения посольства королевства в Стамбуле. СМИ вскоре заговорили о том, что Хашукджи, скорее всего, был убит по приказу из Эр-Рияда. Саудовские власти сначала утверждали, что журналист покинул посольство, но затем все-таки признали факт смерти Хашукджи на территории дипломатической миссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что судить причастных к убийству журналиста должны в Стамбуле, накануне он обсудил дипломатический скандал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.