Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Генпрокурор Саудовской Аравии признал, что убийство Хашукджи было спланированным

38
0 Оставить комментарий

Генпрокурор Саудовской Аравии признал, что убийство Хашукджи было спланированным

Эр-Рияд, 25 октября. Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве королевства в Стамбуле было преднамеренным и спланированным. Ранее власти Саудовской Аравии выдвигали версию о драке, в которой Хашукджи случайно получил смертельную травму.

«Подозреваемые в деле Хашкаджи совершили это намеренно», — сообщил генпрокурор Саудовской Аравии в эфире канала «Аль-Ихбария».   

Напомним, критиковавший наследного принца Саудовской Аравии и проживавший в США журналист Джамаль Хашукджи пропал в начале октября после посещения посольства королевства в Стамбуле. СМИ вскоре заговорили о том, что Хашукджи, скорее всего, был убит по приказу из Эр-Рияда. Саудовские власти сначала утверждали, что журналист покинул посольство, но затем все-таки признали факт смерти Хашукджи на территории дипломатической миссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что судить причастных к убийству журналиста должны в Стамбуле, накануне он обсудил дипломатический скандал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое