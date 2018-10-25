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Киев направил литовских снайперов на южный участок фронта в Донбассе

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Киев направил литовских снайперов на южный участок фронта в Донбассе

Донецк, 25 октября. Киев направил группу снайперов-наемников из Литвы на южный участок фронта в Донбассе, сообщил в четверг глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, группа снайперов присоединилась к подразделению 128-й горно-пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старогнатовка, расположенного в 4,5 километра от линии соприкосновения.

«На Мариупольском направлении, в район Старогнатовки в зону ответственности 15-го батальона 128-й бригады отмечено прибытие снайперской группы, состоящей из литовских наемников», — сказал Безсонов.

Киев направил литовских снайперов на южный участок фронта в Донбассе

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Автор: Василий Котов
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