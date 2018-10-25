Не посмотревший «Движение вверх» школьник получил приглашение от министра образования

Екатеринбург, 25 октября. Министр просвещения России Ольга Васильева пригласила в детский технопарк «Кванториум» учащего екатеринбургской школы, который получил двойку за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх» по заданию учителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Молодого человека мы приглашаем в любой территориально удобный ему «Кванториум», там есть замечательные программы с широкими возможностями цифровых технологий», — сказала Васильева.

По словам главы ведомства, инициативы образовательного процесса должны ложиться на плечи администрации и местных органов управления образованием, а не на плечи родителей, тем более, когда речь идет о доступности образования детям из малоимущих семей. Васильева добавила, что сейчас в России практически полное Интернет-покрытие, обеспечить просмотр фильма может любая образовательная организация, тем более в административном центре субъекта.

Напомним, учащийся школы №53 в Екатеринбурге получил двойку за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх» по заданию учителя. Как стало известно, мальчик из малообеспеченной семьи и дома у него нет компьютера. Инцидент получил широкую огласку на федеральном уровне. В итоге, отметку из журнала убрали.