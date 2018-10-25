Австрия потеряла треть экспорта из-за санкций ЕС и российского ответа на них

Вена, 25 октября. Экономика Австрии находится под сильным влиянием антироссийских санкций ЕС и ответных мер РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, австрийский экспорт из-за финансовых ограничений сократился почти на треть.

Последствия экономических санкций для страны крайне серьезны.

«Австрийский экспорт в Россию сократился на треть из-за санкций и российских контрсанкций», — сказала Карин Кнайсль.

Она напомнила об об ограничениях в сфере сельского хозяйства, введенных в 2014 году.