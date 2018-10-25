Донбасс: офицер ВСУ устроил ДТП в Мариуполе, есть погибшие

Донецк, 25 октября. Один житель погиб, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе. Об этом в четверг сообщил руководитель пресс-службы военного ведомства Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, сегодня в 06.00 (совпадает с московским) в Мариуполе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo под управлением капитана украинской армии, который допустил столкновение с движущимся навстречу транспортным средством с двумя мирными жителями.

«В результате аварии водитель встречной машины погиб на месте, пассажир получил травмы», — сообщил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.