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Маск одобрил финальный прототип электрокроссовера Model Y

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Маск одобрил финальный прототип электрокроссовера Model Y

Вашингтон, 25 октября. Основатель американских компаний Tesla и Space X Илон Маск одобрил финальный прототип электрокроссовера Model Y, модель теперь готова к производству.

«Мы добились существенного прогресса (в работе над. – Прим. ФАН) Model Y», — цитирует Маска издание Verge.

В материале при этом отмечается, что серийное производство запустят не раньше 2020 года. Перенос производства, предположили в издании, связан с отсутствием места для него, а завод Tesla, расположенный во Фримонте, и так работает на пределе возможностей. Стоит отметить, что первоначально компания планировала выпустить Model Y в 2019 году.

Напомним, Model Y — это полностью электрический автомобиль. Впервые о модели основатель Tesla рассказал в своем Twitter еще в 2015 году. В основу Model Y, заявлял Маск, легла абсолютно «новая платформа».

Маск одобрил финальный прототип электрокроссовера Model Y

На днях стало известно, что Маск покинет пост главы Tesla. Соответствующий вердикт вынес суд в США после того, как руководителя компании обвинили в мошенничестве с котировками ценных бумаг.

Автор: Екатерина Кухарева
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