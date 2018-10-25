Европарламент присудил Сенцову правозащитную премию

Брюссель, 25 октября. Осужденный за подготовку терактов в Крыму Олег Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Премия будет вручена на сессии Европарламента 12 декабря.

На сессии ЕП в Страсбурге были объявлены лауреаты премии. В число финалистов премии вошли также неправительственные организации, занимающиеся спасением мигрантов в Средиземном море, и активист Насер Зефзафи из Марокко.

Напомним, в августе 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы и проведении терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе. Сенцова задержали вместе с членами «Правого сектора»1 (движение запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.