Вена, 25 октября. Австрия не планирует в ближайшее время снимать санкции с России, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время заседания Национального совета Австрии.

Австрия председательствует в Совете Евросоюза во второй половине этого года. Крайсль напомнила, что ее страна всегда выступала за улучшение диалога между Брюсселем и Москвой.

«Только вместе с Россией можно действовать при решении многих региональных конфликтов, а именно на Ближнем Востоке», — констатировала она.

Однако австрийский министр подчеркнула, что в Вене пока не планируют снимать санкции с России. По ее мнению, это связано с отсутствием прогресса в реализации минских соглашений, которые призваны урегулировать конфликт в Донбассе.

«Сегодня, к сожалению, мы не видим значительного прогресса в минских договоренностях, чтобы в рамках ЕС работать над отменой санкций [против России]», — отметила она.

В Москве неоднократно напоминали, что Россия является гарантом реализации минских соглашений вместе с Германией и Францией, однако выполнение пунктов этого мирного договора лежит исключительно на народных республиках Донбасса и Киеве. Украинская сторона в настоящее время не выполнила практически ни одного из обязательств, прописанных в этом документе.

Ранее на полях Сяншаньского форума по вопросам безопасности заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что санкции делают страну сильнее. Он также добавил, что страны, которые вводят эти меры, осознают это.