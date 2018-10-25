«Фавориты» заводят США в тупик: эксперт объяснил превосходство ЗРК РФ перед «Патриотами» из США

Руководство многих стран прекрасно осознает, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» лучшие в мире по дальности и количеству одновременно сопровождаемых и уничтожаемых целей. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Все понимают, что лучше С-300, а тем более С-400, никакого Patriot, даже в версии Patriot PAC-3+, нет. Ни по дальности, ни по количеству одновременно уничтожаемых целей, ни по палитре целей, по скорости целей; что касается больших систем ПВО, мы во всем превосходим тот же Patriot PAC-3+», — заявил Фомин агентству РИА Новости.

Еще одним преимуществом российских ЗРК перед американскими системами Patriot PAC-3+ Фомин назвал скорость перехвата ракет. Так, например, ЗРК США способны поражать цели, летящие на скорости 1700-2000 метров в секунду. Российский «Триумф» уничтожает цели, способные развивать скорость в 4700 метров в секунду.

«Это цели, еще не «родившиеся» сейчас, которые будут созданы в 2040-2050-х годах. И все это понимают и поэтому, несмотря на страх, они понимают, что лучше этого нет. Это значит, что мы можем поражать со 100% эффективностью на дальних подступах, и никто не может сравниться», — заключил замминистра.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «американцы со своей «исключительностью» зашли так далеко, что даже не работают на результат».

«В США другая система работы военно-промышленного комплекса: у них есть ряд фирм, заламывающих колоссальные цены на разработки новых типов вооружения и боевой техники. При этом руководство этих компаний не заботится о конечном результате. Это американцев сегодня и начинает губить. Качество их вооружения и разработок явно уступает российскому, поэтому они пытаются своими старыми ракетами типа Pershing перехлестнуть все пространство, которое сегодня динамично развивается», — говорит военный аналитик.

В отличие от американских компаний вроде Raytheon и Lockheed Martin Missiles and Space, производители российских зенитно-ракетных комплексов работают в первую очередь на результат и поэтому продукция научно-производственного объединения «Алмаз» является более привлекательной как для основного заказчика — Минобороны России, так и для партнеров России.

«Сегодня российские «Фавориты» заводят США в тупик. Не случайно весь мир сегодня приобретает наши С-300 и С-400. Это уже часть эшелонированной системы обороны, там разные ракеты, позволяющие решать разные задачи на очень высоких скоростях. Поэтому наше оружие само пробивает себе дорогу. Так, Китай, не взирая ни на какие санкции, закупил наши ЗРК, Индия, которую США также пугают, все равно приобрела наши С-400. Скоро Турция поставит на дежурство С-400. И с каждым днем таких стран будет становиться больше», — уверен Кошкин.

Напомним, в начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400. Покупка пяти полков новейших систем принесла России 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем ПВО после Китая и Турции.