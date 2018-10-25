Порошенко паникует: в России отреагировали на заявление Киева о возможном обострении в Донбассе

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко анонсировал наличие у Киева сценария на случай обострения ситуации в Донбассе.

«В ходе работ на юге Украины Генштаб провел серию встреч с командующими подразделениями ВС Украины в Донбассе. На случай обострения ситуации в данном регионе военачальники подготовили определенные сценарии и провели работу по повышению оперативного взаимодействия», — написал Муженко в своем Facebook.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей был искренне удивлен заявлением Муженко. По словам военного эксперта, все планы уже давно разработаны, и в настоящий момент ВСУ придерживаются этих сценариев.

«Что значит «на случай обострения»? Генеральный штаб сам же и обостряет эту ситуацию. Разве начальнику Генерального штаба, генералу армии Муженко не известно, что даже сегодня имели место обстрелы совершенно мирных городов? Это что, не обострение? Генерал Муженко просто лицемерит: он пытается одурачить собственный народ, что «обострение» якобы может идти со стороны вооруженных сил Донбасса», — констатировал военный обозреватель «КП».

По словам собеседника агентства, Генштаб ВСУ уже давно наплевал на минские соглашения и пытается увеличивать военное давление на Украину. Виктор Баранец предположил, что Генеральный штаб выполняет заказ действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Генштаб пытается сделать все возможное, чтобы объявить на Украине военное положение и таким образом отменить президентские выборы. По-моему, дурацкими руками Порошенко делается все, чтобы сделать это. К президентским выборам была приурочена эта ситуация с украинской «автофекальной» церковью. Не зря же в преддверии бунта [экс-глава «Правого сектора»1(запрещен в России) Дмитрий] Ярош отвел два своих батальона в центр Украины», — напоминает военный обозреватель.

По его мнению, украинцы будут возражать против церковного раскола, и власть сделает все возможное, чтобы подавить недовольства.

«Мне кажется, сейчас делается все для того, чтобы сорвать президентские выборы. Почему? Потому что президент Украины уже точно понимает, что ставка делается не на него. К этой ситуации Порошенко подталкивают украинские олигархи: в случае ухода Порошенко распадется их огромный клан, который зарабатывает баснословные деньги на Украине», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в скором времени цены на газ на Украине вырастут на 23%, и припомнил слова бывшего главы государства Виктора Ющенко. Последний в свое время допустил, что Украина в скором времени будет топить дома соломой.

«Сейчас делается все для того, чтобы создать на Украине такую обстановку, которая бы демонстрировала невозможность проведения выборов. Но Порошенко паникует и по другой причине. Когда приезжал советник по национальной безопасности президента США [Джон] Болтон на Украину, у него состоялся разговор с Юлией Тимошенко.

Ради этой встречи она даже бросила конституционное совещание и прибежала к Болтону, целовала ему руки и кричала, что страна еще никогда не испытывала столь мощной американской поддержки. Это свидетельствует о том, что США не хотят складывать украинские яйца в одну корзину. Можно сказать, что высшее эшелонное руководство Украины, включая генералитет, сегодня находится в паническом состоянии», — резюмировал Виктор Баранец.

1 Организация запрещена на территории РФ.