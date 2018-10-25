А наш президент по iPhone не разговаривает: в Госдуме иронично отреагировали на «прослушку» Трампа

В Кремле иронично прокомментировали публикацию издания The New York Times о том, что личный телефон президента США Дональда Трампа якобы прослушивала разведка Россия и Китая.

«К таким публикациям относимся уже с юмором», — пояснил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля порекомендовал попросить разъяснения этой информации у самой газеты, у которой, «наверное, есть детальная информация на этот счет». Российские власти выразили сожаление, что издание опубликовало материал без каких-либо доказательств, что говорит о снижении уровня журналистской ответственности.

Напомним, The New York Times опубликовала статью, в которой американские спецслужбы обвинили разведку Пекина и Москвы в том, что те якобы прослушивают личный телефон Дональда Трампа. По сообщению издания, шпионы из Китая «часто подслушивали беседы американского президента, который он вел по личному телефону, с приятелями».

Кроме того, журналисты отметили, что к взлому мобильного устройства также причастны российские специалисты. Разумеется, вывод разведки США неутешительный — теперь и Россия, и Китай будут вмешиваться в политику Вашингтона, воспользовавшись украденными конфиденциальными данными.

Это уже не первое заявление в NYT о том, что в США активно обсуждают «российское вмешательство». Так, недавно американское Кибернетическое командование приступило к спецоперации, направленной на «ликвидацию дезинформации со стороны РФ» во время выборов в Вашингтоне — поэтому очередное сообщение об «угрозе из России» нужно рассматривать как инструмент давления на американский электорат перед выборами.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов,в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что такие заявления — не более чем внутриполитическая провокация.

Депутат Госдумы с иронией заявил, что если бы сообщения о прослушивании телефона Трампа оказались правдивыми, то это характеризовало бы российскую разведку «исключительно с хорошей стороны».

«С одной стороны, хотелось бы, чтобы это было правдой, потому что эффективность работы спецслужб показывает, насколько они умеют доставать конфиденциальную информацию и упреждать негативные решения и потенциальную агрессию по отношению к нашей стране. Наш президент по iPhone не разговаривает. Президент нормального человека не общается по этому гаджету — и прослушать его нельзя», — пошутил собеседник агентства.

По мнению Милонова, к подобным заявлениям нужно относиться как к очередной попытке провокации — в отношении жителей США.

«Заявление направлено больше не на Россию, а внутрь Соединенных Штатов, — чтобы смести Трампа или как минимум добиться того, чтобы он проиграл следующие выборы. На него оказывается постоянное давление. Мне кажется, что это больше очередной виток избирательной кампании во внутренней политической борьбе Соединенных Штатов», — заметил депутат.

Кроме того, по словам члена комитета Думы по международным делам, крайне сомнительно, что американский президент мог бы вести приватные беседы, содержащие важную информацию, по личному мобильному телефону. В данной ситуации видна роль сил, продолжающих вести активную антироссийскую позицию, считает Милонов.