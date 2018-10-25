Замглавы МИД РФ и посол Египта урегулирование в Сирии и Ливии

Москва, 25 октября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Египта в России Ихаб Наср провели переговоры, в ходе которых состоялось рассмотрение практических вопросов дальнейшего продвижения российско-египетского многопланового сотрудничества. Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на ливийскую, сирийскую и йеменскую проблематику. Богданов и египетский дипломат рассмотрели сотрудничество РФ и Египта с учетом итогов официального визита президента Арабской республики в Россию.

В МИД РФ отметили, что встреча состоялась по инициативе египетской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Богданов и посол Намибии в России Ндали Че Камати провели переговоры по случаю завершения миссии африканского дипломата в России.