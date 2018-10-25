Многие конфликты без России просто не решить: Кнайсль призвала ЕС к диалогу с РФ

Вена, 25 октября. Многие региональные конфликты могут быть решены только при участии России, в том числе это касается ситуации на Ближнем Востоке. Так считает глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она напомнила, что Вена последовательно выступает за улучшение отношений ЕС и России.

«За время председательства в Совете ЕС мы всегда выступали за улучшение диалога между ЕС и Россией. Только вместе с Россией можно действовать при решении многих региональных конфликтов», — отметила австрийский дипломат.

Напомним, Австрия председательствует в Совете ЕС во второй половине 2018 года. Отметим, Кнайсль, на свадьбе которой в августе побывал президент России Владимир Путин, регулярно призывает ЕС к выстраиванию конструктивных отношений с Россией. По ее мнению, только общими усилиями, в частности, можно помочь Сирии преодолеть кризис.