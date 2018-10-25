Новак уверен, что Россия обеспечит 40% спроса на СПГ

Москва, 25 октября. Россия может обеспечить почти 40% нового спроса на рынке сжиженного природного газа, заявил министр энергетики Александр Новак.

Глава Минэнерго подчеркнул, что сейчас рынок СПГ продолжает развиваться стремительными темпами.

«Чтобы удовлетворить растущий спрос необходимо будет построить еще как минимум мощности заводов 250 миллионов тон, или добавить почти 85% к сегодняшнему уровню», — уточнил Новак, выступая на заседании правительства.

По подсчетам Новака, реализация программы развития производства СПГ обеспечить 10 трлн рублей инвестиций до 2035 года. Кроме того, министр сообщил, что уже в ближайшее время Россия сможет обеспечить 80% отечественного оборудования для производства этого вида топлива. По мнению российских добывающих компаний, использование отечественного оборудования позволит сделать цену на российский СПГ самой низкой в мире.

Отметим, объемы продаж СПГ в мире за последние 40 лет выросли в 110 раз и, по прогнозам специалистов, продолжит набирать обороты. Ожидается, что в последующие 40 лет рост будет составляет 7%. Однако для РФ перспективный рынок сжиженного газа является относительно новым. На создание российских технологий в этой области кабмин РФ готов направить до 2021 года более 3 млрд долларов.