Минск отреагировал на заявление Климкина об опасности посещения Белоруссии

Минск, 25 октября. Министерство иностранных дел Белоруссии прокомментировало заявление главы украинского МИД Павла Климкина об опасности пребывания украинцев в Белоруссии.

«Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на брифинге.

Он предложил спросить у 160 тысяч беженцев из Украины, которые прибыли в Белоруссию, где им безопаснее жить. Глаз заявил, что украинские коллеги стали мыслить военными категориями даже в отношении самого близкого соседа — Белоруссии.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин в беседе с журналистами издания Rzeczpospolita заявил, что пребывания граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным. Отметим, что в сентября украинский министр заявлял, что на территории Белоруссии действуют «российские спецслужбы».

В четверг посол Украины в Минске Игорь Кизим, комментируя заявление Павла Климкина, сообщил, что в Белоруссии существует «возможная угроза» для украинских граждан.

Кизим подчеркнул, что высказывание Климкина о «потенциальной опасности на территории Белоруссии»является мягким дипломатическим выражением. Посол Украины в Минске заявил, что говоря об опасности, Климкин имел ввиду задержания Павла Шаройко и Павла Гриба.

Напомним, что в 2017 году КГБ Белоруссии задержала украинского гражданина Павла Шаройко. Его обвинили в создании агентурной сети на территории Белоруссии и приговорили к восьми годом тюрьмы.

В 2017 году сотрудник украинской погранслужбы Игорь Гриб заявлял об исчезновении в Гомеле своего сына Павла. Украинский военный утверждал, что белорусские пограничники якобы задержал мужчину и отправили его в Россию, где он якобы разыскивается по статье 205 УК РФ «террористический акт». Минск неоднократно подчеркивал, что белорусские пограничники не задерживали Павла Гриба.

Напомним, что правоохранительные органы России задержали Павла Гриба до 17 октября. Мужчину обвиняют по статье «Содействия террористической деятельности». Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько, изначально Павел Гриб беспрепятственно проехал на территорию Белоруссии и уже потом без каких-либо проволочек попал в Россию, где и был задержан.