Апатия, сил нет: саратовский депутат рассказал об эффекте «министерской диеты»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, как чувствует себя после начала «министерской диеты». После скандала с экс-министром занятости, труда и миграции региона Натальи Соколовой законодатель решил питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей, что соответствует средней стоимости продуктовой корзины в Саратовской области. Бывшая глава ведомства высказалась относительно того, что нужно покупать, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум.

«Это возможно — прожить на прожиточный минимум. Мне — возможно. Тем более, я 20 лет не ем мясо», — заявила Соколова, общаясь с Бондаренко после заседания областной Думы.

Апогеем продовольственных советов от бывшего министра стало прямое указание жителям обратить внимание на бюджетные продукты.

«Макарошки все время стоят одинаково, прожиточный минимум — он на то и минимум», — объяснила Соколова.

Николай Бондаренко решил проверить слова бывшей коллеги на практике и после первого дня отметил, что следовать рекомендации экс-министра не так уж легко.

Прежде всего депутат рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, что не смог приобрести значительную часть продуктов из списка, составленного министром.

«Я был крайне разочарован, когда приехал на самый дешевый рынок в Саратове и увидел цены. Они сильно разнились со статистическими таблицами, которые предоставляет правительство. Даже та курица, с учетом удорожания за этот год со 109 до 120 рублей, на практике стоит с 150 с лишним рублей. Это, конечно, большая проблема. Элементарно не смог купить те продукты, которые были записаны в министерских рекомендациях. Я не смог купить ни сливочное масло, ни специи, ни чеснок, потому что и без этих продуктов я вышел на 15 рублей из запланированного бюджета. Было абсолютно исключено купить что-то вкусненькое: колбасу, сыр, выпечку. Я купил примитивные, самые дешевые карамельки, потому что немного сладостей нужно, чтобы печень нормально функционировала», — рассказал Николай Бондаренко.

Разумеется, заметное сокращение привычного рациона не могло не сказаться на самочувствии народного избранника. Уже в первый день депутат почувствовал легкое ухудшение.

«У нас было заседание областной Думы, они идут достаточно долго. Вчера заседание шло почти семь часов, и, честно говоря, после 15 вопроса почувствовал уже такую апатию, и не было сил. Наверное, диета — такое дозированное питание все-таки влияет на физиологию. Пока это ощущение характерно не выражено, но я вижу, что продукты, которые я приобрел, нужно растянуть как-то на неделю. Я понимаю, что их, конечно же, не хватит», — заметил собеседник агентства.

Несмотря на трудности первого дня, депутат не намерен прекращать диету «с макарошками», потому что он хочет на своем опыте продемонстрировать властям, что питаться на установленную сумму нереально.

«Желания бросить нет, хотя и чувство голода, до конца не уходящее, немного гнетет. Однозначно буду продолжать, для себя я установил срок — минимум месяц, а если получится, то дольше. Это необходимо сделать, чтобы противостоять той политике, которую власть проводит в части определения потребительских корзин, предоставить аргументы из личного опыта. Возможно, это поможет скорректировать позицию, которую власть пытается сегодня навязать», — заключил депутат.

Отметим, что Наталью Соколову уволили с поста министра занятости, труда и миграции после неоднозначных высказываний о том, что нужно приобретать жителям Саратовской области, чтобы не выйти за рамки прожиточного минимума.