Пьяные пилот и штурман пытались вылететь из Комсомольска-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 25 октября. Двух членов экипажа грузового самолета Ан-26 отстранили от полетов в Комсомольске-на-Амуре из-за того, что в их крови обнаружили алкоголь.

О содержании вещества в крови второго пилота и штурмана стало известно во время предполетного просмотра, который проходили члены экипажа. Отмечается, что оба отстраненных от полетов работают в фирме, занимающейся осуществлением авиаперевозок, передает «Пятый канал».

Мужчин временно отстранили от полетов, решается вопрос о дальнейшей судьбе провинившихся сотрудников.

Напомним, в середине сентября Государственная дума поддержала идею ужесточить штрафы за нарушение правил допуска к полетам воздушных судов, пилотирования в состоянии алкогольного опьянения и для авиадебоширов. Согласно инициативе, пилоты, приступившие к управлению самолетом в нетрезвом состоянии, лишатся прав на срок до трех лет и выплатят штраф в размере 50 тысяч рублей.

Авторы законопроекта обуславливают необходимость принятия поправок участившимися действиями, угрожающими безопасности общества. Например, на днях стало известно о том, что пассажирский лайнер, летевший из Сочи в Москву, вынужденно приземлился в Краснодаре из-за пьяного авиадебошира.