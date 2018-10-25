Сечин: США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом

Верона, 25 октября. Соединенные Штаты Америки из двигателя мировой экономики стали ее тормозом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он рассказал во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, действия Вашингтона по введению санкций можно назвать «казначейскими войнами». Он также уточнил, что произвол в применении США ограничительных мер уже стал очевидным для всего мира. Сечин подчеркнул, что налицо «казначейские войны» с намеренно невнятными, часто двусмысленными, формулировками».

Ранее Сечин раскритиковал санкционную политику Соединенных Штатов Америки. Глава «Роснефти» отметил, что пол американскими санкциями на данный момент находятся около трети мирового объема нефти. На сырьевой рынок обрушиваются «санкционные волны», так был отмечен апрельский скачок цен на алюминий.