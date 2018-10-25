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Жизнь подтвердила глубокую правильность выбора крымчан о воссоединении с Россией — МИД РФ

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В МИД РФ рассказали о глубокой правильности выбора крымчан на референдуме

Ялта, 25 октября. Стабильность и прочный мир в Крыму подтверждают глубокую правильность выбора жителей полуострова на референдуме в 2014 году. Об этом заявил в четверг, выступая на международной конференции «Крым в современном международном контексте», директор департамента по связям с субъектами РФ, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.

«Жизнь подтвердила глубокую правильность принятого в марте 2014 года решения жителей полуострова о воссоединении с Россией», — подчеркнул он.

В МИД РФ рассказали о глубокой правильности выбора крымчан на референдуме

Григорьев уточнил, что сегодняшняя обстановка на полуострове «высвечивает яркие результаты свободного волеизъявления крымчан, сделавших судьбоносный выбор».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Украина результатов народного волеизъявления не признает и утверждает, что Крым якобы по-прежнему является ее территорией. Москва неоднократно обращала внимание, что полуостров стал российским демократическим путем, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Автор: Василий Котов
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