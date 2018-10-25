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Путин присудил Вербицкой премию

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Путин присудил Вербицкой премию

Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин присудил Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Вербицкая с 2013 года занимает пост президента Российской академии образования. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Премия за вклад в укрепление единства российской нации в размере 2,5 млн рублей была учреждена в 2016 году.

Автор: Ярослава Замысловатова
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