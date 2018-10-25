Киев разъяснил заявление Климкина об «угрозе» для украинцев в Белоруссии

Минск, 25 октября. Посол Украины в Минске Игорь Кизим подтвердил, что для граждан страны на территории Белоруссии якобы существует «возможная угроза». Об этом он заявил, комментируя слова главы украинского МИД Павла Климкина.

«По-моему, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Белоруссии. Это мягкое дипломатическое выражение. Но в то же время он сказал, что касается политических, экономических отношений, у нас все прекрасно, что касается культурных отношений – все хорошо», — разъяснил Кизим.

Он предположил, что, заявляя о некой «опасности» для украинцев в Белоруссии, Климкин имел в виду задержания Павла Шаройко и Павла Гриба.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что гражданам Украины на территории Белоруссии якобы угрожает некая исходящая от Москвы опасность. Он добавил, что в стране якобы «действуют российские властные структуры».

Украинец Павел Шаройко был задержан КГБ Белоруссии в 2017 году. Его обвинили в шпионаже и создании агентурной сети в Белоруссии. Шаройко был приговорен к восьми годам тюрьмы.

В том же году сотрудник украинской погранслужбы Игорь Гриб заявил, что в Гомеле пропал его 19-летний сын Павел. Он утверждал, якобы юноша разыскивался по статье 205 УК РФ «террористический акт» и был помещен в следственный изолятор на территории России. Минск не раз подчеркивал, что белорусская милиция и пограничники не задерживали Павла Гриба.