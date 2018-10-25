Сечин назвал потери США от антироссийских санкций

Верона, 25 октября. Ряд секторов американской экономики выигрывал от введения санкций против других стран. Об этом заявил на Евразийском экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он рассказал, что после введения санкций против России на США пришлось всего 0,6% от введенных потерь, на Германию —40%.

«В ряде секторов — сланцевая добыча, экспорт вооружения — американская экономика, скорее, прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций», — передает слова Сечина ТАСС.

Напомним, что отношения между странами Запада и Россией ухудшились на фоне конфликта на Украине. Американские власти заявляли, что Россия якобы вмешивается в дела Киева. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не рассматривают вопрос введения новых санкций против России.